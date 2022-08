Warner Multimedia Limited annonce la démission de Jagdish Prasad Purohit en tant que directeur général

Warner Multimedia Limited a annoncé la démission de M. Jagdish Prasad Purohit en tant que directeur général de la société et a nommé M. Prateek Derasari en tant que directeur général de la société sous réserve de l'approbation des membres lors de la prochaine AGO. La société a accepté la démission de M. Anupam Shrivastava et de Mme Sunita Parida et a nommé à leur place M. Buddhiswar Mistry et M. Ramesh Dan en tant que directeurs indépendants de la société, sous réserve de l'approbation des membres lors de la prochaine AGO.