Warner Music Group Corp est une société de divertissement musical. La société opère à travers deux segments : La musique enregistrée et l'édition musicale. Elle possède un portefeuille de labels de disques, dont Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records et Parlophone Records. L'activité de la musique enregistrée consiste principalement à découvrir et à développer des artistes et à assurer le marketing, la promotion, la distribution, la vente et l'octroi de licences pour la musique créée par ces artistes. L'activité de musique enregistrée est principalement exercée par l'intermédiaire de ses labels de disques, tels que Atlantic Records et Warner Records. L'édition musicale est une activité de propriété intellectuelle qui vise à générer des revenus à partir de l'utilisation de la composition musicale elle-même. Les activités de son secteur de l'édition musicale sont principalement menées par Warner Chappell Music, sa société d'édition musicale internationale. Son catalogue comprend divers auteurs et compositeurs de chansons et un éventail de genres, dont la pop, le rock, le jazz, l'alternatif et le gospel.

Secteur Production de spectacles