Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont indiqué mercredi qu'ils pourraient rejeter le litige opposant un producteur de musique de Miami à Warner Music au sujet d'une chanson du rappeur Flo Rida.

Lors des plaidoiries, certains juges se sont demandé s'ils devaient trancher la question des dommages et intérêts soulevée dans le procès intenté par le plaignant Sherman Nealy contre Warner avant de résoudre, dans le cadre d'un autre litige, la question du délai à respecter pour intenter une action en justice en matière de droits d'auteur.

Deux sociétés d'édition musicale - Warner Chappell (Warner Music) et Artist Publishing Group - ont fait appel de la décision d'une juridiction inférieure selon laquelle les défendeurs dans des affaires d'atteinte au droit d'auteur peuvent être tenus pour responsables d'actes antérieurs au délai de prescription de trois ans applicable à ce type d'action.

M. Nealy a déclaré que son label Music Specialist détenait les droits sur la chanson de danse électronique "Jam the Box" de Tony Butler, également connu sous le nom de Pretty Tony. L'artiste de Warner Flo Rida, dont le nom de famille est Tramar Dillard, a incorporé des éléments de "Jam the Box" dans sa chanson de 2008 "In the Ayer".

Le label de Nealy a cessé ses activités avant qu'il ne commence à purger une peine de 20 ans de prison pour distribution de cocaïne en 1989. Il a purgé une deuxième peine de 2012 à 2015.

Nealy a poursuivi Warner Chappell et d'autres devant le tribunal fédéral de Floride en 2018, affirmant qu'ils avaient pris une licence invalide pour "Jam the Box" de Butler, son ancien partenaire commercial, alors qu'il était incarcéré. Le producteur a déclaré qu'il n'avait appris l'existence de la licence qu'en 2016 et a demandé des dommages-intérêts pour une violation des droits d'auteur qui aurait commencé dès 2008.

Un juge fédéral a déclaré que M. Nealy ne pouvait obtenir des dommages et intérêts que pour les infractions commises au cours des trois années précédant l'introduction de l'action en justice, en raison du délai de prescription applicable aux actions en contrefaçon de droits d'auteur engagées après la découverte d'une réclamation. La 11e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Atlanta, a renversé la décision l'année dernière, estimant qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'obtention de dommages-intérêts dans le cadre d'une action intentée en temps opportun.

D'autres cours d'appel fédérales sont parvenues à des conclusions contradictoires sur la question. La 2e cour d'appel de New York a limité les dommages-intérêts au titre du droit d'auteur à la période de trois ans précédant une action en justice, tandis que la 9e cour d'appel de San Francisco a choisi de ne pas imposer de limite temporelle.

La Cour suprême a accordé un réexamen afin d'examiner spécifiquement la question des dommages-intérêts. Les juges Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson et Sonia Sotomayor ont critiqué l'avocat de Warner, Kannon Shanmugam, pour avoir mis l'accent sur l'argument selon lequel le délai de prescription pour la plainte de Nealy aurait dû commencer à courir à partir de la date de l'infraction présumée et non à partir de la date à laquelle il l'a découverte.

Ce n'est pas sur cette question que la Cour a accepté d'entendre l'affaire, a déclaré Mme Sotomayor.

Les juges Samuel Alito et Neil Gorsuch ont suggéré que la Cour pourrait rejeter l'affaire sans rendre de décision.

"Ce qui me préoccupe, c'est que l'on nous demande de trancher une question qui pourrait être éliminée sur la base d'une décision ultérieure" sur l'application de la "règle de la découverte", a déclaré M. Alito.

"Pourquoi cela a-t-il un sens de parler de la deuxième question sans résoudre la première ? a demandé M. Alito.