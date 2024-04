Warner Music Group Corp. est une société de divertissement musical. Les labels de la société comprennent Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records et Parlophone Records. Les segments de la société comprennent la musique enregistrée et l'édition musicale. Le secteur de la musique enregistrée comprend la découverte et le développement d'artistes, ainsi que la commercialisation, la promotion, la distribution, la vente et l'octroi de licences pour la musique créée par ces artistes. Aux États-Unis, l'activité de musique enregistrée est menée principalement par l'intermédiaire de ses maisons de disques - Atlantic Records et Warner Records. Le secteur de l'édition musicale s'occupe de la propriété intellectuelle, principalement par l'intermédiaire de Warner Chappell Music, sa société mondiale d'édition musicale. Warner Chappell Music gère également la musique et les bandes sonores de plusieurs producteurs et studios de télévision et de cinéma tiers. L'entreprise dispose d'un catalogue de musique de production collectivement désigné sous le nom de Warner Chappell Production Music.

Secteur Production de spectacles