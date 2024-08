Warner Music Group Corp. est une société mondiale de divertissement musical. La société rassemble des artistes, des auteurs-compositeurs, des entrepreneurs et des technologies qui font évoluer la culture du divertissement dans le monde entier. Ses labels comprennent Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records et Parlophone Records. Le segment de la musique enregistrée comprend des labels tels que 10K Projects, 300 Entertainment, Asylum, Atlantic, Big Beat, Elektra, Erato, First Night, Fueled By Ramen, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Rhino, Roadrunner, Sire, Spinnin', Warner Records, Warner Classics et Warner Music Nashville. Warner Chappell Music, la branche édition musicale de la société, possède un catalogue de plus d'un million de droits d'auteur couvrant tous les genres musicaux. La société abrite également Alternative Distribution Alliance (ADA), qui soutient la communauté indépendante, ainsi que la division des services aux artistes WMX. En outre, elle compte parmi ses nombreuses marques Warner Music Entertainment, la grande maison de production de films et d'émissions télévisées.