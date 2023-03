Warner Music et le groupe de rock Jesus and Mary Chain mettent un terme à leur procès en matière de droits d'auteur aux États-Unis

Les parties ont déclaré devant le tribunal de district américain de Los Angeles qu'elles avaient convenu de rejeter la poursuite du groupe avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut être déposée à nouveau.

Les représentants du groupe et de Warner Music n'ont pas immédiatement répondu aux demandes d'informations supplémentaires, y compris les détails sur tout règlement dans l'affaire.

Le groupe influent de rock alternatif a intenté son procès en 2021. Ses membres fondateurs, Jim et William Reid, accusent Warner Music de refuser d'accuser réception de la notification qu'ils ont adressée au label pour réclamer leurs droits d'auteur sur leur premier album historique de 1985, "Psychocandy", et sur d'autres enregistrements.

La loi américaine sur les droits d'auteur permet aux créateurs de mettre fin aux transferts de leurs œuvres après 35 ans dans certaines circonstances. Cette loi a fait l'objet de poursuites judiciaires par et contre divers musiciens, scénaristes et autres artistes.

Le groupe a signé avec WEA Records Ltd, un prédécesseur de Warner Music, en 1985. Selon le procès, Warner Music leur a dit que WEA était le propriétaire original des œuvres, et non le groupe, et que les Reid ne pouvaient pas résilier les droits d'auteur.

Warner Music a également déclaré au tribunal que l'action en justice du groupe était prescrite et qu'elle avait rompu son contrat avec WEA.

Un procès dans cette affaire devait commencer en septembre.

L'affaire est Reid v. Warner Music Group Corp, U.S. District Court for the Central District of California, No. 2:21-cv-04806.