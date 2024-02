Warner Music Group Corp. est une société holding dont l'activité principale est le divertissement musical. Les segments de la société comprennent la musique enregistrée et l'édition musicale. Le secteur de la musique enregistrée comprend la découverte et le développement d'artistes et la commercialisation, la promotion, la distribution, la vente et l'octroi de licences pour la musique créée par ces artistes. Aux États-Unis, ses activités dans le domaine de la musique enregistrée sont principalement menées par l'intermédiaire de ses maisons de disques, telles qu'Atlantic Records et Warner Records. Elle exerce également ses activités dans le domaine de la musique enregistrée par l'intermédiaire d'un ensemble de labels supplémentaires, dont Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, Reprise, Sire, Warner Classics et Warner Music Nashville. Le secteur de l'édition musicale est axé sur la commercialisation, la promotion, la distribution et l'octroi de licences pour un enregistrement particulier d'une composition musicale. Les activités d'édition musicale sont menées par l'intermédiaire de Warner Chappell Music, sa société mondiale d'édition musicale.

Secteur Production de spectacles