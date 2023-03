LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Warpaint progresse grâce à de fortes attentes commerciales

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Cenkos Securities PLC, en hausse de 6,5% à 41,00 pence, fourchette de 12 mois 37,60 pence - 84,50 pence. Jeudi, la banque d'investissement a convenu d'une fusion avec finnCap Group PLC qui verra chaque groupe d'actionnaires détenir à parts égales la société fusionnée et les directeurs généraux actuels devenir co-directeurs généraux. Les actionnaires de Cenkos recevront 3,19 actions finnCap pour chaque action Cenkos, soit une valeur de 37,13 pence par action. Cela donne une valeur égale à chaque société de 21,1 millions de livres sterling. En outre, les actionnaires de Cenkos recevront toujours le dividende en espèces de 0,5 pence déclaré au début du mois, ainsi qu'un dividende intérimaire de 3 pence qui sera déclaré après le 30 juin.

Warpaint London PLC, en hausse de 5,1% à 207,50 pence, fourchette de 12 mois 104,24 pence - 218,00 pence. Le fournisseur de produits cosmétiques déclare qu'à la suite d'une activité commerciale particulièrement forte au dernier trimestre 2022, les ventes pour l'ensemble de l'année ont dépassé les attentes précédentes. Il note également que cette forte activité s'est poursuivie au premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait être un record, avec des ventes au 23 mars supérieures à 16 millions de livres sterling, contre 13,2 millions de livres sterling au premier trimestre 2022. Par conséquent, l'année 2023 dans son ensemble devrait dépasser les prévisions antérieures de l'entreprise.

AIM - LOSERS

Caledonia Mining Corp PLC, baisse de 11% à 1 148,50 pence, fourchette de 12 mois 805,00p - 1 335,00p. Le producteur d'or axé sur le Zimbabwe affiche une augmentation de son bénéfice annuel et annonce une levée de fonds de 8,1 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt s'élève à 39,6 millions USD en 2021, contre 38,0 millions GBP en 2021. Le chiffre d'affaires passe de 121,3 millions USD à 142,0 millions USD. Les coûts de production passent de 53,1 millions USD à 63,0 millions USD. Production de 80 775 onces d'or au cours de l'année, contre 67 476 onces l'année précédente. On note également une production annuelle record à la mine Blanket. Les prévisions de production d'or pour 2023 se situent entre 87 500 onces et 97 000 onces. Le directeur général Mark Learmonth déclare : "Sur le plan opérationnel, les 12 derniers mois ont marqué un tournant pour l'entreprise, et je suis ravi que nous ayons atteint notre objectif à long terme d'un peu plus de 80 000 onces. Ces deux dernières années ont été marquées par des changements considérables au sein de l'entreprise, qui s'est orientée vers un statut de producteur d'or multi-actifs au Zimbabwe." Par ailleurs, la société propose de lever 8,1 millions de livres sterling avant frais par le biais d'un placement d'actions au prix de 11,15 livres sterling l'unité. Ce prix représente une décote de 13 % par rapport au cours de clôture de la société jeudi. Le placement sera effectué au Royaume-Uni et en Afrique du Sud par le biais d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres. En outre, IH Securities Ltd entreprend au Zimbabwe, pour le compte de la société, un placement de certificats de dépôt afin de décrocher 2,4 millions de livres sterling au même prix de placement.

San Leon Energy PLC, baisse de 7,6% à 20,37 pence, fourchette de 12 mois 18,00p - 57,78p. La société de production de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria déclare que, dans l'attente de l'achèvement de son refinancement, elle reçoit des rentrées de fonds " très limitées ". Elle déclare maintenir un "dialogue régulier" avec ses créanciers et les tenir informés de la conclusion attendue du refinancement. Elle déclare que ses créanciers "ne mettent pas actuellement la société sous une pression excessive" et que le conseil d'administration est "confiant dans le fait que tous les créanciers seront réglés à la suite de la conclusion du refinancement proposé". La société s'attendait à conclure un refinancement au début de l'année 2023, mais admet que les discussions ont progressé beaucoup plus lentement que prévu. Elle déclare être actuellement en discussions finales et s'attend à ce que le refinancement soit achevé "à court terme".

