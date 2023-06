Warpaint London PLC est active dans le secteur des cosmétiques. La société vend des produits cosmétiques de marque sous les marques principales W7 et Technic. Elle opère dans deux segments : Branded et Close-out. Le segment des produits de marque concerne la vente des produits de marque de l'entreprise. Le segment "Close-out" concerne l'achat de stocks de tiers qui sont ensuite reconditionnés pour la vente. La marque W7 est vendue au Royaume-Uni principalement à des détaillants et, à l'échelle internationale, à des distributeurs locaux ou à des chaînes de magasins. La marque Technic est vendue au Royaume-Uni et en Europe continentale, en particulier sur le marché des cadeaux, principalement pour les détaillants et les supermarchés. En outre, elle fournit ses propres marques de cosmétiques en marque blanche, produites pour plusieurs détaillants de la grande distribution. Elle vend également des cosmétiques sous ses autres marques Man'stuff, Body Collection, Vintage, Very Vegan et Chit Chat. Les filiales de la société comprennent Warpaint Cosmetics Inc, Retra Holdings Limited et Warpaint Cosmetics Group Limited.

Secteur Produits cosmétiques