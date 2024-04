Warrior Met Coal, Inc. est un producteur et un exportateur de charbon sidérurgique, également connu sous le nom de charbon cokéfiable dur (HCC), qui exploite des mines souterraines en Alabama. Les deux mines en exploitation de la société, Mine No. 4 et Mine No. 7, et Blue Creek sont situées à environ 300 miles de son terminal d'exportation dans le port de Mobile en Alabama. La société vend son charbon à une clientèle diversifiée de producteurs d'acier de haut fourneau, principalement situés en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Le HCC de la société, extrait de la région des Appalaches du Sud des États-Unis, se caractérise par une teneur en matières volatiles (VM) faible à élevée et une résistance au coke après réaction (CSR) élevée. La mine n° 7 exploite deux longues parois, tandis que la mine n° 4 n'en exploite qu'une seule. Les mines n° 4 et n° 7 sont situées à environ 20 miles à l'est de Tuscaloosa (Alabama) et à 30 miles au sud-ouest de Birmingham (Alabama).

Secteur Acier