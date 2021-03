Bénéfice net annuel entamé d'un cinquième pour Warteck Invest

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest a pu gonfler ses revenus locatifs l'année dernière grâce à l'acquisition d'un immeuble à Bâle et malgré des réductions accordées aux locataires affectés par le coronavirus. Le bénéfice net s'inscrit en recul de 21,4% à 30,6 millions de francs suisses en raison d'un effet de base défavorable et de revalorisations nettement inférieures sur un an.

L'entreprise bâloise avait profité en 2019 de la dissolution de provisions fiscales pour atteindre un résultat historiquement élevé, rappelle-t-elle mercredi dans un communiqué. Hors revalorisations, le bénéfice net a gonflé de 5,9% à 16,5 millions de francs suisses.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende inchangé de 70 francs suisses.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étiolé de 3,1% à 38,2 millions de francs suisses. Les revalorisations se sont inscrites à 12,3 millions de francs suisses, un montant inférieur de près de 20% par rapport aux 15,5 millions de l'exercice précédent. Sans cet effet, l'Ebit présente une hausse de 3,6% à 25,9 millions.

Les revenus locatifs ont atteint 30,6 millions de francs suisses (+3,8%) portés par l'acquisition d'un bien à Bâle. La société rhénane a par ailleurs négocié des réductions de loyers avec quelque 60 clients affectés par la crise pandémique, avec un effet négatif de 0,5 million de francs suisses sur les recettes.

A fin décembre, la valeur du portefeuille immobilier s'élevait à 838,6 millions de francs suisses, augmentée de 3,8% sur un an. Warteck Invest a nettement comblé son taux de vacance, celui-ci passant à 3,0% contre 5,0% auparavant.

Pour 2021, la direction s'attend encore à un impact du coronavirus sur le marché immobilier et ses affaires, sans toutefois fournir des prévisions chiffrées.

fr/jh