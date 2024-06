Warteck Invest AG, anciennement Warteck Invest Ltd, est une société suisse active dans le secteur de l'immobilier. La société est spécialisée dans la promotion, le développement et la location de locaux commerciaux et de propriétés résidentielles dans les zones métropolitaines de Bâle et de Zurich. Le portefeuille de la société comprend principalement des biens immobiliers résidentiels (environ 42 % du portefeuille d'investissement) et des biens immobiliers commerciaux (environ 40 % du portefeuille d'investissement). Le nombre de biens immobiliers dans le portefeuille s'élève à environ 40 biens immobiliers. La société fournit également des services d'entretien et de gestion des installations pour les biens immobiliers de son portefeuille. La Société exploite une filiale à part entière, Warteck Sport Holding AG.

Secteur Développement et opérations immobilières