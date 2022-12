Warteck Invest projette d'assainir et densifier un quartier à Bâle-Campagne

Zurich (awp) - La société d'investissement Warteck Invest a dévoilé jeudi après la clôture un projet d'assainissement et de densification du quartier Weiherweg à Allschwil (BL). D'une surface de 9000 m2, ce dernier, dont l'entreprise bâloise cotée sur SIX est propriétaire, compte 82 appartements, deux surfaces commerciales et un jardin d'enfants.

Le projet devisé prévoit dans une première étape la construction de deux bâtiments complémentaires de cinq et six étages, qui offriront aux locataires actuels la possibilité de déménager tout en restant sur le site, indique Warteck dans un communiqué. La deuxième étape verra les tours existantes démolies et substituées par des nouvelles d'une hauteur d'environ 70m et d'un immeuble d'habitation supplémentaire de six étages.

Le nombre total d'appartements sur le site devrait ainsi passer à plus de 160. Outre les logements, des locaux à usage commercial et un nouveau jardin d'enfants figurent également dans le projet devisé à environ 74 millions de francs suisses.

Le début de la première étape des travaux est prévue pour 2025, la fin de la seconde - et partant, du projet - d'ici 2029.

bubuc