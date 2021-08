Warteck améliore ses résultats mais s'inquiète pour les surfaces de bureaux

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest a souffert de la crise pandémique, mais a réussi à ressortir avec des résultats semestriels un peu meilleurs qu'il y a un an. La direction est inquiète pour la suite de l'exercice, particulièrement dans le domaine de l'immobilier de bureau.

Le bénéfice net du groupe bâlois a progressé de 3,1% à 16,4 millions de francs suisses, indique le rapport de gestion semestriel paru lundi. Le résultat d'exploitation (Ebit) avant revalorisations est demeuré stable, avançant de 1,6% à 13 millions.

De son côté, la valeur de marché du portefeuille s'est hissée de 1,9% à 854,5 millions de francs suisses grâce aux revalorisations, tandis que le taux de vacance s'est amélioré, s'établissant à 2,2% au premier semestre contre 3,4% douze mois plus tôt. Quant aux revenus locatifs, ils sont quasiment au même niveau qu'il y a un an, soit à 18,4 millions contre 18,2 millions auparavant.

Les incertitudes persistantes sur le développement de la pandémie de Covid-19 et sur la reprise de la conjoncture ne rassurent pas la direction. Elle se fait du souci pour la demande à moyen et long terme en surfaces commerciales et de bureaux. Il faut donc s'attendre à "une tendance vers une vacance commerciale à la baisse et des loyers moins élevés", écrit Marcel Rohner, le président du conseil d'administration.

