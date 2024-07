Wärtsilä Oyj est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits : - équipements de production d'énergie (43,4% du CA) : moteurs, générateurs, systèmes modulaires et équipements industriels destinés aux centrales électriques, gazières et pétrolières. Le groupe propose parallèlement des services d'ingénierie et de réalisation d'unités industrielles clés en main ; - équipements maritimes (42,2% ; n° 1 mondial) : systèmes de manoeuvre et de propulsion, systèmes de contrôle et anti-fuites, etc. destinés aux bateaux et aux plates formes offshores. Par ailleurs, le groupe propose des services de maintenance, d'installation des équipements, d'entretien de machines, de fourniture de pièces détachées, d'assistance technique, de formation, etc. ; - solutions intelligentes d'optimisation des voyages maritimes (8,2%) : solutions de contrôle du trafic maritime, d'information en temps réel, de planification d'itinéraires, de navigation, d'automatisation, de ports intelligents, de simulation, etc. ; - autres (6,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,5%), Amériques (29,2%), Asie (27,9%) et autres (10,4%).

Secteur Machines et équipements industriels