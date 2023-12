Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd (WHSP) est une société d'investissement basée en Australie. Les segments de WHSP comprennent le portefeuille stratégique, le portefeuille de grandes capitalisations, le portefeuille de sociétés émergentes, le portefeuille d'actions privées, le portefeuille de rendement structuré et le portefeuille immobilier. Le portefeuille stratégique comprend des investissements dans des sociétés cotées non corrélées où WHSP est représentée au conseil d'administration. Le portefeuille Large caps gère un portefeuille d'actions cotées australiennes. Le portefeuille cherche à générer un revenu constant et une croissance du capital à long terme. Portefeuille de sociétés émergentes Investit dans des sociétés attrayantes, en phase de démarrage et à forte croissance, qui sont cotées en bourse, sur le point d'effectuer une introduction en bourse (IPO) ou à un stade pré-IPO. Portefeuille de capital-investissement Comprend des investissements à long terme dans des sociétés non cotées pour soutenir leur croissance future. Le portefeuille de rendement structuré contient des investissements dans des prêts aux entreprises et des instruments hybrides. Le portefeuille immobilier comprend des investissements dans des coentreprises de développement immobilier.

Secteur Sociétés holdings