La lettre de Trump autorisée comme preuve dans le procès de l'ex-conseiller Bannon 20/07/2022 | 22:54 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le juge du procès de Steve Bannon a laissé mercredi la défense informer les jurés que Donald Trump a donné ce mois-ci le feu vert à son ancien conseiller présidentiel pour témoigner devant la commission du Congrès chargée d'enquêter sur l'attentat du Capitole de l'an dernier, après lui avoir demandé auparavant de ne pas coopérer. Le juge de district américain Carl Nichols a rendu cette décision - un coup de pouce potentiel à la défense de Bannon - lors du deuxième jour de témoignage dans le procès devant la cour fédérale. Bannon, 68 ans, a plaidé non coupable de deux chefs d'accusation d'outrage au Congrès pour avoir défié la commission spéciale de la Chambre des représentants qui l'avait assigné à témoigner et à produire des documents dans le cadre de son enquête sur le déchaînement des partisans de Trump le 6 janvier 2021. Kristin Amerling, membre du personnel de la commission, a déclaré que Bannon n'a pas respecté les délais de réponse à l'assignation de septembre 2021, qu'il n'a pas demandé de prolongation et qu'il a proposé une justification non valable pour sa défiance. Bien que Mme Amerling n'ait pas abordé spécifiquement une proposition faite par Bannon ce mois-ci de témoigner lors d'une audience publique - un revirement annoncé peu avant le début du procès après avoir refusé de le faire l'année dernière - elle a déclaré au jury "nous accueillons toujours avec plaisir les documents et les témoignages pertinents." Pendant l'interrogatoire par l'avocat de la défense Evan Corcoran, Amerling a déclaré que si Bannon est intéressé à communiquer avec le comité, alors "nous serions intéressés à explorer cela davantage." Après cette remarque, Corcoran a demandé au juge de le laisser présenter comme preuve une lettre du 9 juillet de Trump à Bannon proposant la permission de témoigner et renonçant à toute revendication de privilège exécutif, une doctrine juridique qui peut garder certaines communications présidentielles confidentielles. En refusant de se conformer à l'assignation de la commission, Bannon avait cité la revendication du privilège exécutif de Trump. Le juge a cependant dit aux jurés qu'ils ne pouvaient pas considérer la croyance de Bannon au sujet du privilège exécutif comme une excuse, et qu'ils ne pouvaient pas non plus considérer les futures propositions de conformité comme une défense à une non-conformité antérieure. Nichols a également permis à Corcoran de présenter comme preuve une lettre du président démocrate du comité, Bennie Thompson, répondant à la proposition de 11 heures de Bannon de témoigner. Thompson a demandé à Bannon de produire d'abord des documents avant qu'une déposition puisse être programmée. "Le président Thompson indique-t-il à Steve Bannon qu'il est ouvert à une déposition à une date ultérieure, conformément à l'assignation de septembre 2021 ?" Corcoran a demandé à Amerling. "Il indique qu'il est ouvert à une déposition après que M. Bannon ait produit les documents demandés", a répondu Amerling. A un moment donné, Nichols a admonesté Corcoran pour avoir interrompu Amerling pendant son contre-interrogatoire après que l'accusation ait terminé ses questions. Le juge a également averti Corcoran plus tôt sans la présence du jury : "Je n'ai pas l'intention que cette affaire devienne une affaire politique, un cirque politique". Nichols a fait cette remarque après que l'accusation se soit plainte des remarques que Corcoran a faites au jury mardi, suggérant que l'affaire était motivée par des raisons politiques. Amerling, directrice adjointe du personnel et avocate générale du comité, a été le premier témoin appelé par l'accusation, à partir de mardi et jusqu'à mercredi. Elle a déclaré que le comité avait fixé des délais exigeant une "réponse rapide" parce qu'il avait des raisons de croire que Bannon détenait des informations pertinentes. Mme Amerling a déclaré que Bannon avait été identifié comme l'une des personnes ayant participé à une réunion de planification dans un hôtel de Washington la veille de l'émeute. Les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole et ont attaqué la police dans un effort raté pour bloquer la certification officielle par le Congrès de sa perte électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden. Bannon a été un conseiller clé de la campagne présidentielle de Trump en 2016, puis a occupé le poste de stratège en chef de la Maison-Blanche en 2017. Amerling a déclaré que Bannon a manqué deux échéances clés en octobre dernier pour fournir des documents et un témoignage et n'a pas demandé de prolongation. Ce témoignage pourrait compliquer la défense de Bannon. Mardi, Corcoran a dit aux jurés que Bannon croyait que les délais d'assignation n'étaient pas gravés dans la pierre et que les négociations entre son avocat et le comité se poursuivraient. Mercredi, Corcoran a pressé Amerling sur le rôle joué par Thompson dans la rédaction de l'assignation et la fixation de ses délais - une tentative apparente de suggérer des motivations politiques. "Quel humain a fixé cette date limite ?" a demandé Corcoran à Amerling. Elle a témoigné que les délais étaient formulés par le personnel senior du comité, y compris elle, mais que la décision finale revenait à Thompson, qui possédait l'autorité légale pour signer l'assignation.

© Zonebourse avec Reuters 2022 Toute l'actualité sur WASHINGTON HOTEL CORPORATION - Aucun article disponible -