Washington Trust Bancorp, Inc. est une société holding bancaire de The Washington Trust Company, de Westerly (la Banque). La société exerce ses activités dans deux secteurs : Commercial Banking et Wealth Management Services. Le segment Commercial Banking comprend les activités de prêts commerciaux, résidentiels et à la consommation, les activités bancaires hypothécaires, la génération de dépôts, les activités de gestion de trésorerie et les activités bancaires, y compris l'assistance à la clientèle et l'exploitation de distributeurs automatiques de billets (DAB), les services bancaires par téléphone, les services bancaires par Internet et les services bancaires mobiles, ainsi que les activités de portefeuille d'investissement et de financement de gros. Le segment des services de gestion de patrimoine comprend la gestion des investissements, les services de planification financière globale, les services de fiducie personnelle et de succession, y compris les services en tant que fiduciaire, représentant personnel, dépositaire et tuteur, le règlement des successions, et les services de fiducie institutionnelle, y compris les services de garde et les services fiduciaires.

Secteur Banques