Wasu Media Holding Co.,Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services d'information et de communication. La société exerce principalement ses activités par le biais du segment Réseau de télévision par câble (TV), du segment Réseau à large bande et du segment Nouveaux médias. Le segment des réseaux de télévision par câble comprend la construction de réseaux de télévision par câble et les services de transmission de contenu de programmation. Le segment Réseau à large bande fournit aux clients personnels et institutionnels un accès au réseau à large bande et des services d'information basés sur le réseau à large bande. Le segment des nouveaux médias s'occupe de la gestion du contenu, du service technique et de l'exploitation des activités liées aux nouveaux médias, notamment la télévision interactive, la télévision mobile, la télévision sur Internet et les programmes audiovisuels sur Internet.

Secteur Diffusion