Watches of Switzerland Group plc : A proximité d'un support moyen terme important 26/01/2022 | 10:53 Nicolas Aleksy 26/01/2022 | 10:53 achat En cours

Cours d'entrée : 1252GBX | Objectif : 1500GBX | Stop : 1020GBX | Potentiel : 19.81% La zone de support moyen terme des 1150 GBX devrait permettre au titre Watches of Switzerland Group plc de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1500 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles Avec un PER 2022 de 29.52 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Sous-secteur Détaillants de bijoux et montres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. WATCHES OF SWITZERLAND GROU.. -14.51% 3 938 SIGNET JEWELERS LIMITED -3.96% 4 497 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNAT.. -3.81% 1 546 LOVISA HOLDINGS LIMITED -14.88% 1 306 KALYAN JEWELLERS INDIA LIMI.. -3.07% 898 MICHAEL HILL INTERNATIONAL .. -4.35% 371 JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC C.. -2.94% 123 ENVELA CORPORATION -6.59% 102

Données financières GBP USD EUR CA 2022 1 206 M 1 629 M 1 442 M Résultat net 2022 95,4 M 129 M 114 M Dette nette 2022 10,5 M 14,2 M 12,6 M PER 2022 29,5x Rendement 2022 - Capitalisation 2 919 M 3 938 M 3 489 M VE / CA 2022 2,43x VE / CA 2023 1,92x Nbr Employés 2 022 Flottant - Prochain événement sur WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 20/07/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 1 214,00 GBX Objectif de cours Moyen 1 629,29 GBX Ecart / Objectif Moyen 34,2% Dirigeants et Administrateurs Hugh Brian Duffy Chief Executive Officer & Executive Director William James Spencer Floydd Chief Financial Officer & Director Ian Russell Carter Non-Executive Chairman Rosamond Mary Monckton Non-Executive Director Teresa Colaianni Senior Independent Non-Executive Director