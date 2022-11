Forte demande pour les montres de luxe suisses au Royaume-Uni

Zurich (awp) - Le détaillant horloger britannique Watches of Switzerland a continué à enregistrer une forte demande au premier semestre de son exercice décalé. La société vendant les marques suisses les plus connues telles que Rolex, Cartier et Omega a relevé l'objectif de croissance de ses ventes annuelles en raison des effets de changes favorables.

"La demande demeure solide et continue à dépasser l'offre", a relevé Brian Duffy, le directeur général, cité dans le communiqué.

De mai à octobre, le chiffre d'affaires a bondi de 31% à 765 millions de livres (869,6 millions de francs suisses). A taux de change constant, la progression s'est établie à 23%. La croissance de la division horlogerie qui engrange 87% des ventes est soutenue par les hausses de prix et les volumes, précise mercredi le communiqué.

Les recettes générées au Royaume-Uni et en Europe ont avancé de 8% à 545 millions de livres tandis qu'aux Etats-Unis, elles ont bondi de 86% à 311 millions grâce à des acquisitions et l'ouverture de nouvelles boutiques.

Les ventes en ligne (+7%) ont en outre poursuivi leur évolution positive

Pour le premier semestre, le bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté est attendu entre 86 et 88 millions après 67 millions il y a un an.

Au seul troisième trimestre, les recettes se sont établies à 374 millions, une hausse de 30% et de 21% à taux de change constant. "Les ventes aux touristes demeurent très basses mais des améliorations ont été observées au niveau de la performance enregistrée aux aéroports", souligne Watches of Switzerland.

Quelque 17 boutiques ont été ouvertes durant cette période, ce qui porte leur nombre total à 188 au 30 octobre.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le groupe prévoit désormais d'enregistrer des recettes oscillant entre 1,5 et 1,55 milliard de livres contre 1,45 à 1,5 milliard pour tenir compte des effets de change favorables. L'Ebit ajusté est attendu entre 163 et 175 millions.

