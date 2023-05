Le directeur financier de Watches of Switzerland quitte ses fonctions, l'ancien directeur financier les reprend

Watches of Switzerland Group PLC - détaillant de montres de luxe basé à Leicester, en Angleterre - annonce que Bill Floydd quittera son poste de directeur financier "d'un commun accord" vendredi prochain.

Anders Romberg, qui a été directeur financier de l'entreprise pendant sept ans, de 2014 à 2021, succédera à Bill Floydd après sa démission. M. Floydd restera disponible jusqu'au 31 octobre pour accompagner la transition.

Le directeur général Brian Duffy a déclaré : "Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Bill pour sa précieuse contribution au groupe, et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir.

"Je suis ravi qu'Anders rejoigne l'entreprise. Il possède une solide expérience en matière de direction financière et une connaissance approfondie de notre groupe, ainsi que des catégories spécialisées de montres et de bijoux de luxe, et je me réjouis de travailler à nouveau avec lui.

Cours actuel de l'action : 784,00 pence, en baisse de 3,5 % mercredi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 23%.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.