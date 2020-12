Les ventes de montres suisses ont résisté au virus au Royaume-Uni

Zurich (awp) - Le détaillant britannique de montres Watches of Switzerland a enregistré des résultats solides au premier semestre de son exercice décalé 2020/2021, clos fin octobre, malgré la fermeture des boutiques imposée par le gouvernement pour endiguer la pandémie. Le groupe a par ailleurs relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Durant la période sous revue, l'entreprise vendant notamment nombre de marques horlogères helvétiques telles que Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe a vu ses recettes diminuer de 3,4% à 414,3 millions de livres (497,5 millions de francs suisses), soit une baisse de 2,6% hors effets de change.

Les magasins du groupe présent au Royaume-Uni et aux Etats-Unis n'étaient ouverts qu'à 59% de leur horaire normal, en raison des confinements imposés entre fin avril et fin octobre 2020, souligne le communiqué du groupe publié jeudi.

Au seul 2e trimestre, les recettes se sont enrobées de 19,8% et de 21,5% hors effets de change.

Les ventes en ligne ont quant à elles bondi de 65,4% sur un an. En particulier "les marques Cartier, Omega, Breitling et Tag Heuer ont rencontré un grand succès", sur internet a confié à AWP le directeur général Brian Duffy, en marge de la publication des chiffres semestriels.

"L'e-commerce ne représente que 7% de nos ventes totales", a cependant relativisé le patron.

"Une hausse très importante des achats de la clientèle locale, remplaçant ainsi en partie les touristes absents, a fortement soutenu les résultats", a-t-il ajouté.

Les recettes générées par les touristes n'ont au premier semestre que représenté 7,4% du chiffre d'affaires total, contre 33,6% il y a un an à la même période.

L'ouverture de cinq boutiques mono-marques dont une Rolex, trois Tag Heuer et une Tudor, ont aussi porté les affaires de l'entreprise coté à Londres.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) a bondi de 33,1% à 41,5 millions de livres (49,9 millions de francs suisses).

S'exprimant également sur le début du 3e trimestre, entre fin octobre et le 13 décembre, le groupe a rapporté une amélioration de 11,2% des recettes, nonobstant la fermeture des boutiques durant quatre semaines en Angleterre notamment.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020/2021, Watches of Switzerland anticipe désormais des recettes oscillant entre 900 et 925 millions de livres, contre 880 et 910 millions de livres auparavant.

