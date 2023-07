Watches of Switzerland Group PLC est un détaillant de montres au Royaume-Uni. La société propose également à ses clients des bijoux, des montres de mode et des montres classiques, ainsi qu'une gamme de services d'entretien des montres et des bijoux. La société propose des montres dans ses propres marques Watches of Switzerland, Mappin and Webb, Goldsmiths et Mayors. La société compte environ 138 magasins principaux au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sa présence multicanal a été établie à travers un réseau qui comprend des magasins multimarques dans le travel retail, des plateformes en ligne et un portefeuille de boutiques monomarques en partenariat avec Rolex, TAG Heuer, OMEGA, Audemars Piguet et Breitling. Le portefeuille de la société comprend environ 122 magasins au Royaume-Uni et environ 31 magasins aux États-Unis.

Secteur Détaillant habillement et accessoires