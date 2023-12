(Alliance News) - Watches of Switzerland Group PLC a mis en garde jeudi contre les mauvaises conditions commerciales au Royaume-Uni, mais a salué la croissance du chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Pour les six mois se terminant le 29 octobre, le vendeur de montres de luxe a déclaré que le chiffre d'affaires a légèrement diminué de 0,5% à 761,4 millions de livres sterling, contre 765,2 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 20 % par rapport à l'année précédente, passant de 82,7 millions de livres sterling à 66,5 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % sur le marché américain, qui représente désormais 43 % du chiffre d'affaires total du groupe. Cependant, l'environnement de consommation au Royaume-Uni et en Europe s'est avéré plus difficile, le groupe affichant une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. L'entreprise a averti que "l'environnement de consommation au Royaume-Uni continue d'être plus difficile"

Le groupe a procédé à l'expansion et à la rénovation d'un certain nombre de salles d'exposition, ouvrant 19 salles dans le monde entier au cours de la période de six mois.

Les prévisions restent inchangées pour l'ensemble de l'année, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 11 % à taux de change constant et un chiffre d'affaires compris entre 1,65 milliard et 1,70 milliard de livres sterling.

Brian Duffy, directeur général, a commenté ces prévisions : "Nous sommes confiants dans les objectifs de notre plan à long terme, qui consiste à doubler le chiffre d'affaires et le bénéfice d'ici à 2028 en capitalisant sur notre position de leader sur le marché et sur les opportunités de croissance uniques qui s'offrent à nous en tant que plus grand détaillant de montres de luxe au monde".

Le cours de l'action du groupe s'est effondré en août et a eu du mal à se redresser durablement depuis, à la suite de l'accord conclu par Rolex SA pour l'achat du détaillant suisse de montres Bucherer Ltd. Il a chuté de plus de 20 % à la fin du mois d'août à la suite de l'annonce de Rolex. Cette annonce a fait craindre que Bucherer n'obtienne un meilleur accès aux montres Rolex.

Watches of Switzerland a toutefois déclaré que l'acquisition ne représentait pas un mouvement stratégique de Rolex vers le commerce de détail et qu'il n'y aurait pas de changement dans la répartition des produits ou la distribution des montres Rolex.

Les actions de Watches of Switzerland étaient en baisse de 0,8 % à 650,50 pence l'unité à Londres jeudi matin. Elle est inférieure d'environ 6,0 % à ce qu'elle était avant l'annonce de Rolex concernant Bucherer.

