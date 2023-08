Watches of Switzerland Group PLC est un détaillant de montres au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. La société propose également à ses clients des bijoux, des montres de mode, des montres classiques et des montres de luxe, ainsi qu'une gamme de services après-vente pour les montres et les bijoux. La société comprend cinq marques : Watches of Switzerland (Royaume-Uni et Etats-Unis), Mappin & Webb (Royaume-Uni), Goldsmiths (Royaume-Uni), Mayors (Etats-Unis) et Betteridge (Etats-Unis), ainsi qu'une offre complémentaire de bijoux. Le groupe Watches of Switzerland possède environ 192 salles d'exposition au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe, dont 77 boutiques monomarques en partenariat avec Rolex, OMEGA, TAG Heuer, Breitling, TUDOR, Audemars Piguet, Grand Seiko, BVLGARI et FOPE. Il est également présent à l'aéroport d'Heathrow, dans les terminaux 2, 3, 4 et 5, ainsi que sur sept sites Internet de vente au détail.

Secteur Détaillant habillement et accessoires