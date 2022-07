Watches of Switzerland progresse en 2022

Zurich (awp) - Le détaillant horloger britannique Watches of Switzerland a enregistré une forte croissance des ventes lors de son exercice 2022 décalé. Il va encore s'étendre en Europe.

Les revenus du groupe se sont envolés de 40% à 1,23 milliard de livres (1,42 milliard de francs suisses) au cours de l'exercice 2022 clos au 1er mai. Au Royaume-Uni, les recettes ont atteint 810 millions (+36%) et aux Etats-Unis 428 millions (+48%) à taux de change constant, selon le communiqué paru jeudi.

L'exercice a "dépassé nos attentes, en particulier aux Etats-Unis où le marché est très solide", a déclaré le directeur général Brian Duffy, joint par AWP. Il y voit encore "du potentiel", alors que le groupe est présent dans 14 Etats.

Watches of Switzerland, qui vend les marques horlogères suisses les plus prestigieuses telles que Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe, salue notamment la "force" de son modèle d'affaires, "de bonnes conditions de marché" et son développement international. Le groupe se réjouit d'attirer de nouveaux clients et de gagner continuellement des parts de marché, renforçant sa position dans les montres et bijoux de luxe.

Ouverture de boutiques

Le groupe, qui compte plus de 170 boutiques des deux côtés de l'Atlantique et qui continue d'en ouvrir, a vu la part des ventes en lignes croître de 5% sur un an.

Le résultat opérationnel brut (Ebitda) ajusté a grimpé de moitié à 162 millions de livres. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a progressé de près de 70% à 130 millions pour une marge afférente améliorée à 10,5% contre 8,6%. Le bénéfice avant impôts a plus que doublé à 126 millions.

Le patron se dit plutôt préservé par l'inflation, pouvant réévaluer les prix des produits. Les loyers de boutiques sont en cours de renégociation. Si la base de clients pourrait ressentir les effets du renchérissement, "la demande est 75% au-dessus" de l'offre.

Pour l'exercice 2023, le groupe coté à Londres vise 1,45 à 1,50 milliard de livres de ventes. Il connaît déjà "une forte dynamique", la demande continuant de dépasser l'offre. Il estime que "les perturbations dues à la pandémie" sont derrière lui, avec une reprise de la fréquentation des points de vente et du trafic aérien. Les investissements sont anticipés à 70-80 millions de livres, comprenant de nouveaux bureaux outre-Manche.

Watches of Switzerland a commencé à s'étendre en Europe. Une boutique Breitling a ouvert ses portes en juin à Stockholm. L'ouverture de cinq points de vente en Suède, au Danemark et en Irlande est prévue lors de l'exercice en cours. "Il y a des opportunités partout dans l'Union européenne", a assuré le CEO, sans vouloir préciser d'autres pays cibles.

ck/fr