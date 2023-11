Zurich (awp) - Le détaillant horloger Watches of Switzerland, spécialisé dans les garde-temps de luxe, a observé un net ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de son exercice décalé clos en octobre, dans un environnement marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêts. Le britannique se considère cependant bien positionné pour doubler ses ventes au cours des cinq prochaines années, grâce notamment à des acquisitions.

"C'est une évidence qu'après trois ans de forte croissance, il y a actuellement un ralentissement de la demande", a indiqué à l'agence de presse AWP le directeur général Brian Duffy du groupe qui propose dans ses boutiques les marques horlogères helvétiques les plus prestigieuses telles que Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Omega, Tag Heuer et Breitling.

De mai à octobre 2023, le chiffre d'affaires de Watches of Switzerland est resté stable sur un an à 761 millions de livres. Hors effets de changes, la croissance est de 2%. Au cours du premier semestre de l'exercice précédent, la progression des ventes avait bondi de 31%.

Après avoir été épargné par les impacts de l'inflation, le secteur du luxe est maintenant aussi affecté par la détérioration conjoncturelle. L'industrie du luxe, après un arrêt au plus fort de la crise pandémique, a cependant enregistré des recettes record ces dernières années grâce à une clientèle aisée basée aux quatre coins du monde.

Watches of Switzerland a vu les régions dans lesquelles il est actif évoluer différemment. Les Etats-Unis ont enregistré une amélioration de 5% des ventes, et de 11% hors effets de changes alors que le Royaume-Unis et l'Europe se sont repliés de 4%.

"De par sa taille et le niveau de maturité, le marché américain recèle encore de beaucoup de potentiel de croissance. Nos parts de marché continuent d'y croître", a fait remarquer le patron.

La vente de montres d'occasion certifiées (CPO) de la marque Rolex, a également soutenu les résultats, et devrait continuer à se développer au cours des prochains mois.

La rentabilité de l'entreprise quant à elle s'est détériorée au première semestre. Le bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté est attendu entre 70 et 72 millions de livres après 87 millions durant les six premiers mois de l'exercice président.

Doubler les ventes d'ici 2028

Watches of Switzerland a en outre confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. Les recettes sont attendues entre 1,65 et 1,70 milliard de livres, ce qui représente une croissance de 8 à 11% à taux de changes constants.

Nonobstant cet ralentissement, le détaillant horloger britannique le plus important ambitionne de doubler son chiffre d'affaires et sa rentabilité opérationnelle d'ici 2028, grâce notamment à des acquisitions aux Etats-Unis et en Europe.

"Nous allons investir entre 350 et 500 millions de livres dans de nouveaux projets et des acquisitions", a déclaré M. Duffy sans toutefois détailler.

Revenant sur l'acquisition du détaillant horloger lucernois Bucherer par Rolex, Brian Duffy a souligné que le principal défi était "l'incompréhension du marché" par rapport aux conséquences de la transaction sur le britannique . Le lendemain de l'annonce de cette opération, l'action Watches of Switzerland avait chuté d'environ 30%.

"La direction de Rolex nous a de nouveau confirmé que cette acquisition n'aura pas d'impact sur nos projets communs et notre allocation de montres", a soutenu le CEO de Watches of Switzerland. Selon la Banque royale du Canada (RBC), Watches of Switzerland génère environ 50% de ses recettes annuelles avec les montres Rolex et Tudor.

lk/vj