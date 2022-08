Watches of Switzerland se montre plus prudent après un fort premier trimestre

"Nous ne sommes pas vraiment inquiets, car une grande partie de notre activité dépend de l'offre", a déclaré le directeur général Brian Duffy dans une interview à Reuters. "Mais nous ne pouvons pas ignorer que le monde est préoccupé par l'économie, le coût de la vie, l'inflation. Cela aura un impact sur le sentiment des consommateurs."

"Nous sommes assez confiants, mais il est approprié que nous introduisions un élément de prudence", a ajouté M. Duffy.

Le détaillant Rolex, qui a de longues listes d'attente pour des garde-temps en pénurie, a confirmé qu'il s'attend à des revenus dans une fourchette comprise entre 1,45 milliard de livres (1,8 milliard de dollars) et 1,50 milliard pour son exercice financier jusqu'en avril 2023.

Au cours des 13 semaines jusqu'au 31 juillet, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 25 % à taux de change constant pour atteindre 391 millions de livres, a déclaré la société, qui réalise environ deux tiers de ses ventes en Grande-Bretagne et un tiers aux États-Unis, dans une mise à jour commerciale.

M. Duffy a déclaré que le groupe n'était pas confronté à une inflation significative sur la base de ses coûts - principalement les loyers des magasins et les salaires - mais que les marques avaient fait passer des augmentations de prix supplémentaires cet été, en plus des 4 à 5 % annoncés plus tôt cette année, portant le taux d'augmentation annualisé à environ 7 %.

Il a déclaré que l'expansion du groupe en Europe continentale se déroulait bien. Il a récemment ouvert une boutique à Stockholm et a prévu d'autres ouvertures dans les pays scandinaves au cours des prochains mois.

Les actions de Watches of Switzerland étaient en hausse de 3,3 % à 913,67 francs à 0901 GMT, après avoir atteint 946,5 francs, leur plus haut niveau en plus de deux mois.