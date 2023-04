Watchstone Group réduit sa perte d'exploitation et sa perte avant impôts en 2022

Watchstone Group PLC - coquille de trésorerie avec des actifs restants comprenant des actifs de litige, des passifs éventuels et des liquidités - La perte d'exploitation en 2022 se réduit à 151 000 GBP, contre 3,7 millions de GBP il y a un an. La perte avant impôt se réduit à 40 000 GBP, contre 3,7 millions de GBP. Les frais juridiques s'élèvent à 2,1 millions de livres sterling, contre 1,1 million de livres sterling l'année précédente. Les frais juridiques encourus en 2022 sont principalement liés au litige engagé par la société contre PricewaterhouseCoopers LLP et KPMG LLP.

En ce qui concerne l'avenir, Watchstone déclare : "Nous chercherons à poursuivre nos actifs de litige restants pour obtenir un rendement optimal pour les actionnaires. Les coûts centraux continueront d'être soigneusement gérés à des niveaux réduits compatibles avec les besoins de l'organisation".

Cours actuel de l'action : 20,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 49

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

