Watchstone déplore le rejet par la Cour de sa plainte contre PwC ; envisage de faire appel

(Alliance News) - Watchstone Group PLC a déclaré que la Haute Cour avait rejeté sa plainte contre PricewaterhouseCoopers LLP, ajoutant qu'il envisageait de faire appel du jugement.

Les actions de Watchstone ont chuté de 15% à 17,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Watchstone est une coquille de trésorerie dont les actifs restants comprennent des actifs de contentieux, des passifs éventuels et des liquidités.

"Watchstone est déçue de l'issue de l'affaire et envisage actuellement de faire appel du jugement. La direction et les conseillers juridiques de la société examineront le jugement et détermineront la marche à suivre appropriée", a déclaré la société.

Watchstone fera d'autres annonces en temps voulu, le cas échéant.

En août 2020, Watchstone avait déposé une plainte de 63 millions de livres sterling contre la société de services professionnels PwC, alléguant une rupture de contrat et une conspiration. Elle alléguait que PwC avait illégalement divulgué des informations confidentielles concernant Watchstone à la banque d'investissement Greenhill & Co Inc. basée à New York. Ces informations auraient ensuite été prises en compte dans la tactique et la stratégie de négociation de Slater & Gordon UK 1 Ltd, ce qui a conduit Watchstone à céder en 2015 sa division "Services professionnels" à Slater & Gordon UK 1, un cabinet britannique spécialisé dans le droit de la consommation, pour un montant de 637 millions de livres sterling.

Watchstone a également déposé en 2021 une plainte de 13,7 millions de livres sterling contre son ancien auditeur KPMG International Ltd, qui ne devrait pas commencer avant 2024. La plainte de sa filiale canadienne contre Aviva Canada devrait être jugée en janvier 2024.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

