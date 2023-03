Watchstone prévoit de réduire son conseil d'administration à deux personnes lors de l'AGO

Watchstone Group PLC - coquille de trésorerie avec des actifs restants comprenant des actifs de litige, des passifs éventuels et des liquidités - déclare qu'après son assemblée générale annuelle de 2023, son directeur non exécutif principal Michael Howard et son directeur non exécutif David Young se retireront du conseil d'administration et ne seront pas remplacés. À la suite de ces changements, le conseil d'administration sera composé du président non exécutif Richard Rose et du directeur général Stefan Borson. M. Rose présidera chacun des comités du conseil d'administration.

L'entreprise prévoit de publier ses résultats pour 2022 à la mi-avril et de tenir son AGO le 30 mai.

M. Rose déclare : "Ce fut un grand privilège de travailler en étroite collaboration avec Howard et Young au cours de ces dernières années, alors que nous avons traité un ensemble extraordinairement complexe de questions opérationnelles, juridiques, réglementaires et comptables. Leurs conseils et leur engagement se sont révélés inestimables pour moi et le reste du conseil d'administration, et l'achèvement d'une grande partie de ce travail fait de ce moment un moment opportun pour ces changements".

Cours actuel de l'action : 24,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 36

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.