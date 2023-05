Les bénéfices de Water Intelligence augmentent au premier trimestre malgré l'inflation

(Alliance News) - Water Intelligence PLC a annoncé mercredi une croissance de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2023, citant son modèle commercial qui fonctionne bien dans un environnement d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt.

La société de services de détection de fuites basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18% à 19,4 millions de dollars, contre 16,5 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice avant impôt a bondi de 28 %, passant de 1,4 million USD à 1,8 million USD, stimulé par les activités liées aux franchises, qui ont augmenté de 22 %, passant de 2,6 millions USD à 3,2 millions USD.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires des filiales américaines a augmenté de 18 %, passant de 10,5 millions USD à 12,3 millions USD, tandis que le chiffre d'affaires des filiales internationales a progressé de 26 %, passant de 1,6 million USD à 2 millions USD.

La société a fait état d'un "modèle d'entreprise résilient et d'une proposition de valeur convaincante pour le client", dans un contexte de marché marqué par une forte inflation et une hausse des taux d'intérêt.

Le président exécutif Patrick DeSouza indique que pour le second semestre 2023 et pour 2024, l'entreprise se concentre "sur la concrétisation des avantages des investissements réalisés au cours des années précédentes pour renforcer notre trajectoire de croissance à long terme en : commercialisant de nouvelles solutions technologiques pour nos clients ; embaucher et former davantage de techniciens pour répondre à la demande du marché ; et achever la mise en œuvre du principal système de gestion de la relation client pour automatiser les opérations, soutenir l'évolutivité et renforcer la sécurité des données."

Les actions de Water Intelligence étaient en hausse de 4,8 % à 440,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

