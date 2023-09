Water Intelligence plc est un fournisseur de services de détection de fuites et de remédiation peu invasifs pour l'eau potable et non potable. La société propose une gamme de solutions, notamment des produits pour les clients résidentiels, commerciaux et municipaux. Les secteurs de la société comprennent les revenus des redevances de franchise, les activités liées à la franchise, les sites exploités par la société aux États-Unis, les sites exploités par la société à l'étranger et les coûts du siège social. Les marques de la société comprennent American Leak Detection, Inc, IntelliDitch, Water Intelligence International Limited et Wat-er-save Services Limited. American Leak Detection, Inc. fournit des produits et services de détection de fuites. IntelliDitch propose l'adduction d'eau en canal ouvert et l'écoulement des eaux pluviales. Water Intelligence International Limited fournit des produits et services de détection de fuites. Wat-er-save Services Limited propose des services de détection de fuites, de réparation et d'infrastructure hydraulique à des clients commerciaux du Royaume-Uni, notamment des universités et des centres de loisirs.

Secteur Machines et équipements industriels