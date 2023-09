Waters Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments analytiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'instruments et de systèmes analytiques (63,3%) : instruments d'analyses chromatographiques (59,5% du CA ; instruments de chromatographie liquide à haute performance et spectromètres de masse), consommables en chimie (28,9% ; notamment colonnes de séparation chimique) et instruments d'analyses thermique, rhéométrique et calorimétrique (11,6%) ; - prestations de services (36,7%) : prestations de support, de formation, etc. Le CA par marché se ventile entre pharmacie (58,6%), industrie (29,9%), institutions académiques et agences gouvernementales (11,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (28,7%), Amériques (5,1%), Chine (17,1%), Japon (7,6%), Asie (13,3%) et Europe (28,2%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés