Waters Corporation : Wells Fargo Securities de vendeur à neutre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 2 934 M - 2 722 M Résultat net 2022 691 M - 641 M Dette nette 2022 812 M - 753 M PER 2022 26,0x Rendement 2022 - Capitalisation 17 907 M 17 907 M 16 612 M VE / CA 2022 6,38x VE / CA 2023 6,13x Nbr Employés 7 800 Flottant 37,1% Graphique WATERS CORPORATION Tendances analyse technique WATERS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 296,44 $ Objectif de cours Moyen 330,75 $ Ecart / Objectif Moyen 11,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Udit Batra President, Chief Executive Officer & Director Amol Chaubal Chief Financial Officer & Senior Vice President Flemming Ørnskov Non-Executive Chairman Daniel Welch Senior Vice President-Global Operations Edward W. Conard Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WATERS CORPORATION -20.44% 17 907 THERMO FISHER SCIENTIFIC -15.88% 219 707 DANAHER CORPORATION -19.59% 189 397 INTUITIVE SURGICAL, INC. -29.77% 90 639 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION -8.62% 73 551 SIEMENS HEALTHINEERS AG -19.02% 64 437