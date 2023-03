La nouvelle solution de Waters pour le microcalorimètre du cycleur de batterie accélère les tests en situation réelle, de plusieurs mois à quelques semaines

Résumé de l'actualité :

PITTCON 2023 — Waters Corporation (NYSE : WAT) a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution de microcalorimètre du cycleur de batterie mise au point par sa division TA Instruments™ pour la caractérisation haute résolution des cellules de batterie. Cette combinaison d'instruments et de logiciels permet de réaliser des essais non destructifs en conditions rélles de fonctionnement ainsi que de réduire considérablement le temps d'expérience, de plusieurs mois à quelques semaines, tout en fournissant des informations décisives qui assurent une efficacité, sécurité et stabilité accrues des batteries.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230320005273/fr/

New Battery Cycler Microcalorimeter Solution from Waters' TA Instruments Division accelerates validation testing of battery safety, quality, and performance by up to 75%. The hardware-software combination accepts up to 12 batteries simultaneously for charge-discharge and thermal testing allowing scientists to design experiments in multiple configurations. (Photo: Business Wire)

« Des innovations telles que notre solution de microcalorimètre du cycleur de batterie in-operando sont révolutionnaires pour l'avenir de la recherche et du développement de batteries », déclare Jianqing Bennett, vice-président senior de la division TA Instruments de Waters Corporation. « Elle réduisent considérablement la durée des tests, pouvant aller jusqu'à 75 %, tout en permettant aux chercheurs d'en savoir plus sur la façon dont les batteries et leurs matériaux se comportent et changent dans certaines conditions thermiques et électrochimiques. Les données précises fournies aux scientifiques sont essentielles pour garantir la performance et la sécurité des batteries. »

Cette solution combine le microcalorimètre isotherme TAM IV haute résolution et la plateforme logicielle intégrée TAM Assistant avec un potentiostat BioLogic VSP-300 (instrument de recherche sur les batteries), ce qui permet une détection précise et rapide des réactions thermiques parasites et en fait un indicateur précoce de l'efficacité des batteries. Le microcalorimètre du cycleur de batterie permet de tester trois types de batteries courantes - boutons, en pochettes et cylindriques 18650 - pour la charge/décharge et les tests thermiques en parallèle. Il permet aux chercheurs de maximiser l'efficacité en prenant en charge les tests et la collecte de données de 12 piles boutons simultanément, soit six fois plus que les offres concurrentes.

Le logiciel TAM Assistant, facile à lire, réduit les obstacles techniques à la formation tout en permettant aux chercheurs de définir les paramètres et les options de traçage, ainsi que l'interprétation des données agrégées afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour leur stratégie expérimentale ou de processus. Cette nouvelle solution permet aux chercheurs de mieux prédire la durée de vie de l'électrolyte, ce qui facilite le développement de nouveaux électrolytes et matériaux d'électrodes.

Découvrez les innovations de Waters dans le domaine des batteries et des polymères au Salon PittCon 2023

Au stand 2406, la Division TA Instruments présentera une gamme complète d'instruments, d'accessoires et de logiciels innovants conçus pour faire progresser la recherche et le développement dans le domaine des batteries et des polymères durables. Les participants pourront assister à des démonstrations et en savoir plus sur les nouvelles solutions pour simplifier, automatiser et accélérer les tests de rhéologie des polymères en fusion avec le Discovery Hybrid Rheometer Auto-Trim Accessory (accessoire de réglage automatique du rhéomètre hybride Discovery). Sur le stand, il y aura également une présentation du Powder Rheology Accessory (accessoire de rhéologie des poudres), qui accélère le développement des produits et l'optimisation des processus pour les matériaux en poudre, en permettant de caractériser le comportement des matières premières ou des nouvelles formulations pendant le stockage, la distribution, le traitement et l'utilisation finale.

Ressources additionnelles

À propos de Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE : WAT), leader mondial dans le domaine des instruments et des logiciels d'analyse, est un pionnier en matière d'innovations en chromatographie, en spectrométrie de masse et en analyse thermique au service des sciences de la vie, des matériaux et de l'alimentation depuis plus de 60 ans. Avec plus de 8 200 employés dans le monde, Waters exerce directement ses activités dans plus de 35 pays, sur 14 sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters and TA Instruments sont des marques déposées de Waters Corporation.

i Basé sur l'analyse par des informations effectuée par Waters/TA Instruments, accessibles au public sur les portefeuilles concurrents. Le TAM IV peut tester et collecter des données pour un maximum de 12 piles à combustible simultanément, contre un maximum de 2 pour les produits concurrents.

ii D'après l'analyse de Waters/TA Instruments, les méthodes traditionnelles de sélection des électrolytes équivalent à 2 mois d'essais, mais cette durée varie de 2 à 4 mois en moyenne. Les données internes de Waters/TA Instruments montrent que le temps d'expérience classique pour la mesure des charges parasites sur un cycle complet à l'aide de la solution du microcalorimètre du cycleur de batterie est d'environ 2 semaines. Des gains de temps supplémentaires peuvent être réalisés en se limitant à une plage de tension spécifique (c'est-à-dire de 4 à 4,2 V).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230320005273/fr/