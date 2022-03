Waters présente le Xevo TQ Absolute, le plus sensible et le plus compact des spectromètres de masse en tandem quadripôle

Sommaire:

Waters Corporation (NYSE:WAT) a présenté aujourd’hui son nouveau système Xevo™ TQ Absolute , le spectromètre de masse en tandem le plus sensible et le plus compact de sa catégorie.i

The exceptionally sensitive Waters Xevo TQ Absolute tandem quadrupole mass spectrometer is up to 45% smaller, uses up to 50% less power and nitrogen, and generates up to 50% less heat than competing tandem quadrupole mass spectrometers. (Photo: Business Wire)

Le dernier né des spectromètres de masse hautes performances de Waters est jusqu'à 15 fois plus sensible que son prédécesseur pour la quantification des composés à ions négatifs;ii il est aussi 45% plus petit et utilise jusqu'à 50% moins d'électricité et de gaz que les autres spectromètres de masse en tandem quadripôle hautes performances disponibles sur le marché.iii Le Xevo TQ Absolute est conçu pour aider les laboratoires d'analyse pharmaceutiques, agro-alimentaires et environnementaux à respecter les réglementations exigeant des analyses quantitatives des éléments traces par spectrométrie de masse pour un large éventail d'applications.

«Le Xevo TQ Absolute est destiné aux laboratoires ayant besoin d'une sensibilité quantitative, d'une précision, d'une reproductibilité, d'une efficacité et d'une durabilité à la pointe du secteur, a déclaré Jon Pratt, vice-président de la division Waters de Waters Corporation. Par rapport aux autres spectromètres de masse de sa catégorie, il offre une puissance d’analyse supérieure pour un encombrement beaucoup plus réduit et atteint des limites de quantification exceptionnellement basses. Il permet aux responsables de laboratoire d’optimiser au mieux l'utilisation de leur équipement et les résultats de leurs analyses.»

Pour offrir des performances optimales, Waters associe le spectromètre de masse Xevo TQ Absolute à deux technologies de Waters: le système ACQUITY™ Premier UPLC et la technologie MaxPeak™ HPS qui élimine l'adsorption non spécifique des composés contenant des groupes phosphate et/ou carboxyle et améliore leur récupération. Ce double système LC-MS/MS intégré repousse les limites de la quantification à des niveaux exceptionnellement bas pour de nombreuses applications, et notamment les suivantes:

Quantification des impuretés réglementées dans les médicaments

Réalisation de tests bio-analytiques d’oligonucléotides

Mesure des concentrations de métabolites endogènes dans les grandes études cliniques de cohortes

Quantification des résidus et des contaminants dans les échantillons alimentaires et environnementaux

Mesure des médicaments et des substances toxiques présents en faible quantité dans les matrices physiologiques

Détection des substances relargables à l’état de trace dans les emballages alimentaires

Le spectromètre Xevo TQ Absolute intègre des détails de conception judicieusement pensés permettant de réaliser des analyses cohérentes et reproductibles; les laboratoires peuvent ainsi maintenir le niveau des performances et la disponibilité pendant de plus longues périodes entre le nettoyage courant et les intervalles de maintenance. Ce résultat est obtenu grâce à de nouvelles orientations sur le positionnement optimal de la sonde aux fins de la sensibilité et de la robustesse, et à un écran de protection de la source qui réduit la contamination de la source par la matrice de l'échantillon ou les sels de la phase mobile.

Optimisé pour une utilisation avec la plateforme logicielle waters_connect™, le Xevo TQ Absolute est également compatible avec le logiciel de spectrométrie de masse MassLynx™ de Waters. Pour les laboratoires qui doivent examiner minutieusement les résultats d'un grand nombre d'échantillons, ou ceux qui doivent quantifier en une seule analyse des centaines de composants et de contaminants à base de petites molécules, l'application MS Quan disponible sur waters_connect et sa fonctionnalité unique «Exception Focused Review» (XFR), permet aux scientifiques d'examiner les données deux fois plus rapidement qu'auparavantiv.

Les livraisons du Xevo TQ Absolute aux clients du monde entier devraient commencer en mai.

À propos de Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), l’un des leaders mondiaux des instruments et logiciels d'analyse, est également un pionnier des innovations en matière de chromatographie, de spectrométrie de masse et d'analyse thermique au service des sciences de la vie, des matériaux et de l'alimentation depuis plus de 60 ans. Waters, qui emploie plus de 7 800 personnes dans le monde et opère directement dans plus de 35 pays, dispose de 14 usines de fabrication et ses produits sont disponibles dans une centaine de pays.

Waters, Xevo, ACQUITY, MaxPeak, MassLynx et waters_connect sont des marques commerciales de Waters Corporation.

i Sur la base d'une comparaison de la sensibilité et des spécifications de produit des appareils disponibles actuellement sur le marché.

ii Waters Xevo TQ- XS

iii Sur la base d'une comparaison des spécifications des produits suivants: Sciex 7500, Sciex 6500, Agilent 6495C et Thermo TSQ Altis.

iv Estimation basée sur la comparaison du temps passé à analyser un lot de pesticides dans une analyse de sécurité alimentaire.

