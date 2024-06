Waterstone Financial, Inc. est la société holding d'épargne et de prêt de WaterStone Bank SSB (la Banque). La Banque offre une gamme de produits bancaires aux particuliers et aux entreprises. Les segments de la société comprennent la banque de proximité et la banque hypothécaire. Le secteur de la banque de proximité fournit des produits et des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ses produits de consommation comprennent des produits de prêt, des produits de dépôt et des services d'investissement personnels. Ses produits bancaires pour les entreprises comprennent des prêts pour les fonds de roulement, les stocks et l'utilisation générale de l'entreprise, des prêts pour la construction de biens immobiliers commerciaux et des comptes de dépôt. Le secteur de la banque hypothécaire, qui est géré par Waterstone Mortgage Corporation, consiste à octroyer des prêts hypothécaires résidentiels principalement pour les vendre sur le marché secondaire. La banque possède des agences à Wauwatosa/State St, Brookfield, Fox Point/North Shore, Franklin/Hales Corners, Germantown/Menomonee Falls, Milwaukee/Oklahoma Ave, Oak Creek/Howell Ave et dans d'autres villes.

Secteur Banques