(Correction pour préciser que les prévisions de bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de 15 à 20 millions de livres sterling sont pour l'exercice en cours se terminant le 30 septembre 2024, et non pour l'exercice qui vient de s'achever).

(Alliance News) - Les actions de Watkin Jones PLC ont chuté mercredi, après avoir prédit un résultat net à l'équilibre, alors que l'entreprise est aux prises avec des coûts croissants.

Watkin Jones est un promoteur et gestionnaire de logements pour étudiants basé à Londres. Ses actions ont chuté de 7,6 % à 32,20 pence l'unité à Londres mercredi.

La société a publié une mise à jour commerciale pour son exercice clos le 30 septembre, avant la publication des résultats en janvier de l'année prochaine.

Watkin Jones a déclaré qu'il s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 dépasse les 400 millions de livres sterling et que le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts atteigne le seuil de rentabilité. En juillet, la société a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une "amélioration matérielle" du bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de 2 millions de livres sterling qu'elle avait réalisé au premier semestre de son exercice.

Elle a indiqué que, depuis la mise à jour commerciale de juillet, elle a encouru des coûts supplémentaires, notamment des coûts d'accélération pour garantir l'achèvement de deux projets. Ces coûts ne devraient pas être reportés sur l'année en cours, a-t-elle ajouté.

Les prévisions de bénéfices sous-jacents avant intérêts et impôts pour le nouvel exercice financier ont été maintenues dans une fourchette de 15 à 20 millions de livres sterling.

Plus positivement, la société a déclaré qu'elle s'était concentrée sur l'efficacité des opérations et des coûts au sein de l'entreprise. Cela comprend l'examen de la base des frais généraux et la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions en matière de coûts qui généreront des économies annualisées de plus de 2 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2024, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne l'avenir, Watkin Jones PLC a déclaré que, bien que les conditions de marché difficiles actuelles soient appelées à se poursuivre, le niveau de revenus garantis de la société pour l'exercice 2024 est d'environ 330 millions de livres sterling.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

