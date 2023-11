Watkin Jones plc est un promoteur, un constructeur et un gestionnaire tiers de logements neufs destinés à la location au Royaume-Uni et en Irlande. Les principales activités de la société et de ses filiales sont la promotion immobilière et la gestion de biens immobiliers destinés à l'occupation résidentielle multiple. La société opère à travers quatre segments : Logement pour étudiants, Build to Rent, Affordable Homes, et Gestion de logements. Le secteur des logements pour étudiants est engagé dans le développement de logements pour étudiants construits à cet effet. Le segment "Build to Rent" est engagé dans le développement de logements construits pour être loués. Le secteur des maisons à prix abordable se consacre au développement de logements résidentiels. Le segment de la gestion de logements est engagé dans la gestion de logements pour étudiants et de propriétés construites pour être louées. Sa marque Fresh offre une solution de gestion complète à ses clients institutionnels et crée des communautés pour ses résidents.

Secteur Développement et opérations immobilières