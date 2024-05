Watkin Jones PLC est une société holding basée au Royaume-Uni, qui développe et gère des logements locatifs au Royaume-Uni. La société se concentre sur les secteurs du logement étudiant et de la construction locative. Elle développe également des programmes mixtes de logements abordables, y compris des maisons unifamiliales. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Logement étudiant, Construction à louer, Logements abordables, Gestion de logements et Entreprise. Le segment "Student Accommodation" (logement pour étudiants) est engagé dans le développement de logements pour étudiants construits à cet effet. Le segment Build to Rent (construction à louer) est engagé dans le développement de logements construits pour être loués. Le segment des maisons à prix abordable est engagé dans le développement de logements résidentiels. Le segment de la gestion des logements est engagé dans la gestion des logements pour étudiants et des biens construits pour être loués/du secteur locatif privé. La marque Fresh de la société offre des solutions de gestion à ses clients institutionnels et crée des communautés pour ses résidents.

Secteur Développement et opérations immobilières