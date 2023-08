Watsco, Inc. est un distributeur engagé d'équipements de climatisation, de chauffage et de réfrigération et de pièces et fournitures connexes (CVC/R) dans le secteur de la distribution de CVC/R en Amérique du Nord. La société vend une gamme de produits autres que des équipements, notamment des pièces, des conduits, des produits de circulation d'air, des isolants, des outils, des fournitures d'installation, des thermostats et des produits de qualité de l'air. Ses produits comprennent des unités de condensation, des compresseurs, des évaporateurs, des valves, des réfrigérants, des chambres froides et des machines à glace pour des applications industrielles et commerciales. Elle distribue des produits fabriqués par Flexible Technologies, Inc. (Flexible Technologies), Resideo Technologies, Inc. (Resideo), Southwark Metal Mfg. Co. (Southwark), Johns Manville (Johns Manville) et Owens Corning Insulating Systems, LLC, entre autres. Elle opère à partir d'environ 673 sites dans 42 États-Unis, au Canada, au Mexique et à Porto Rico, avec une couverture de marché supplémentaire sur une base d'exportation vers certaines parties de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Secteur Equipements et composants électriques