Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited est une société thaïlandaise dont l'activité principale est l'hospitalisation. La société et ses filiales fournissent des services médicaux. La société est l'opérateur de l'hôpital Wattanapat Trang, situé dans la province de Trang. Elle gère plusieurs cliniques, notamment une clinique d'obstétrique et de gynécologie, une clinique de chirurgie, une clinique de médecine interne, une clinique pédiatrique, une clinique de neurologie, une clinique de cardiologie, une clinique d'ophtalmologie, une clinique ophtalmologique, une clinique d'oto-rhino-laryngologie, une clinique de peau et de beauté, une clinique dentaire et un centre de bien-être, parmi d'autres. Les filiales de la société comprennent Wattanapat Ao Nang Hospital Co. et Wattanapat Samui Hospital Co.

Secteur Installations et services en soins de santé