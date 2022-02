Watts Water Technologies, Inc. déclare un dividende trimestriel

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE : WTS) a déclaré aujourd'hui que la société versera un dividende trimestriel de vingt-six cents (0,26 dollar) par action sur chaque action en circulation des actions ordinaires de classe A et des actions ordinaires de classe B de la société, ledit dividende devant être versé le 15 mars 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 1er mars 2022.

Watts Water Technologies, Inc. est, par l'intermédiaire de ses entreprises affiliées, un fabricant mondial dont le siège social est situé aux États-Unis et qui offre l'une des plus larges gammes de produits de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau au monde. Les entreprises et les marques de Watts proposent des solutions innovantes en matière de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau pour des applications commerciales, résidentielles et industrielles. Pour de plus amples informations, consultez le site www.wattswater.com.

