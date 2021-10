Watts Water Technologies, Inc. : nomme Monica Barry au poste de directrice des ressources humaines

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE : WTS) a annoncé aujourd'hui la nomination de Monica Barry au poste de directrice des ressources humaines.

Mme Barry rejoint Watts après avoir travaillé chez Colfax Corporation, où elle a occupé le poste de vice-présidente, gestion des talents, développement organisationnel et partenaire commerciale en matière de ressources humaines, de février 2020 à septembre 2021. Avant de rejoindre Colfax, Mme Barry a occupé le poste de vice-présidente, talents mondiaux, formation et développement et intégration, de juillet 2015 à janvier 2020, et celui de vice-présidente, ressources humaines, secteur de la santé, d'août 2012 à octobre 2015 chez Johnson Matthey, PLC. Mme Barry a également occupé des postes de gestion des ressources humaines à la Campbell Soup Company et à FMC Corporation. Mme Barry est titulaire d'une licence en sciences de l'université d'État de Virginie occidentale et d'un Executive MBA de l'université Loyola du Maryland.

Mme Barry succédera à Kenneth R. Lepage pour diriger les ressources humaines de la société au niveau mondial. M. Lepage continuera d'occuper son poste actuel de directeur juridique et son nouveau poste de directeur du développement durable de la société.

« Je pense que le talent et l'expérience de Monica la positionnent de manière idéale pour faire avancer nos initiatives stratégiques en cours au niveau mondial », a déclaré le CEO, Robert J. Pagano, Jr. « Monica nous apporte tout une somme d'expériences en matière de conduite du changement, de stratégie de développement des talents au niveau mondial, d'efficacité organisationnelle et de diversité, équité et inclusion (DEI). Je suis très heureux que Monica se joigne à notre équipe de direction mondiale et nous nous réjouissons de travailler avec elle pour mettre en œuvre notre stratégie de ressources humaines et continuer à créer une culture de haute performance ».

Watts Water Technologies, Inc., dont le siège social est situé aux États-Unis, est un fabricant mondial qui offre, grâce à sa famille d'entreprises, l'une des plus larges gammes de produits en matière de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau au monde. Les entreprises et les marques de Watts Water proposent des solutions innovantes en matière de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau pour des applications commerciales, résidentielles et industrielles. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web www.wattswater.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211004006016/fr/