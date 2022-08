Watts Water Technologies finalise la vérification de la gestion de l'eau du programme WAVE

Watts Water Technologies, Inc., l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d'équipements et de solutions en matière de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau, a terminé avec succès la vérification du programme de certification du Water Council, WAVE (gestion de l'eau vérifiée), indiquant que l'entreprise a évalué les risques liés à l'eau dans toute l'entreprise, a identifié les impacts les plus importants liés à l'eau à l'aide de données crédibles sur l'eau et a adopté les meilleures pratiques visant à améliorer les performances en matière de gestion de l'eau.

Lors du processus WAVE, Watts a classé par ordre de priorité huit de ses sites présentant le risque hydrique le plus élevé, a identifié les bassins versants dans lesquels elle intervient, a réalisé un bilan hydrique pour en savoir plus sur ses flux d'entrée et de sortie et a invité les populations riveraines de ses sites sélectionnés à participer.

À la suite de cela, Watts a pris diverses mesures au niveau local et mondial pour réduire la consommation d'eau, augmenter la réutilisation, améliorer la qualité de l'eau et réduire les impacts négatifs en amont et en aval. Ces mesures comprennent l'extension de l'installation de compteurs d'eau, l'engagement continu de la population et des projets spécifiques aux sites. Elle a également mis à jour sa politique d'entreprise en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de développement durable afin d'illustrer son objectif, à savoir faire progresser la gestion locale et mondiale de l'eau dans l'ensemble de ses installations et au sein des populations où elle exerce ses activités, grâce à l'engagement des parties prenantes et à des partenariats.

« Notre participation au programme de gestion de l'eau vérifiée WAVE nous a permis de mieux comprendre cette ressource partagée qu'est l'eau ; cela nous a apporté une perspective communautaire lorsque nous nous penchons sur l'utilisation de l'eau et à la place que nous occupons dans ce système », a déclaré Robert J. Pagano, Jr, président-directeur général et président du conseil d'administration de Watts. « Au-delà de notre présence, nous savons que nous pouvons avoir un impact plus important dans le bassin versant dans son ensemble et nous sommes très heureux d'avoir obtenu notre vérification WAVE alors que nous poursuivons nos efforts de gestion ».

À propos de Watts Water Technologies

Watts Water Technologies, Inc. est, par le biais de sa famille d'entreprises, un fabricant mondial dont le siège social se trouve aux États-Unis et qui propose l'une des plus vastes gammes d'équipements de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau au monde. Ses filiales et ses marques offrent des solutions innovantes en matière de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau pour des applications commerciales, résidentielles et industrielles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.watts.com.

