Watts Water Technologies nomme un directeur de l'exploitation

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) a annoncé ce jour qu’André Dhawan intègrera la Société en qualité de directeur de l’exploitation à compter du 15 août 2022. Avant de rejoindre Watts, M. Dhawan exerçait les fonctions de président pour les Amériques de Gilbarco Veeder-Root, filiale de Vontier Corporation, après en avoir été le président EMEA et APAC. Avant de rejoindre Gilbarco Veeder-Root, M. Dhawan a occupé plusieurs postes de direction chez Xylem Inc. et ITT Corporation.

M. Dhawan remplace M. Munish Nanda, président Amériques et Europe, qui a annoncé récemment son souhait de quitter Watts Water Technologies.

Robert J. Pagano Jr., directeur général et président du conseil d’administration, a déclaré: «Hautement expérimenté en matière de stratégie et d’exploitation, André Dhawan est un dirigeant qui se concentre énergiquement sur la croissance. Il a à son actif un excellent bilan d’acquisitions et d’intégrations réussies propres à générer une forte croissance organique et garant d’un «lean leadership» opérationnel et efficace. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir au sein de notre équipe une personne possédant les antécédents et l’expérience d’André Dhawan en matière de gestion réussie de lancements de nouveaux produits, d’expansion géographique, de constitution d’équipes hautement performantes et de direction d’entreprises internationales. Je suis convaincu que le talent et l’expérience d’André Dhawan font de lui la personne qu’il nous faut pour diriger nos opérations.»

«Je tiens également à remercier encore M. Munish Nanda pour les énormes progrès réalisés ces dernières années par notre Société grâce à son leadership, et pour sa grande disposition à apporter toute l’aide nécessaire à André Dhawan aux fins du parfait déroulement de ce passage de flambeau», a conclu M. Pagano.

Watts Water Technologies, Inc. est une holding internationale dont le siège est aux États-Unis. Watts fabrique l’une des gammes les plus larges au monde de produits de pointe pour la plomberie, le chauffage et les installations sanitaires. Ses filiales et marques proposent des solutions et produits innovants de plomberie, de chauffage et d’installations d’eau potable pour les applications commerciales, résidentielles et industrielles. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.watts.com.

