WAVE LIFE SCIENCES LTD. : Raymond James réitère son opinion positive sur le titre

Wave Life Sciences Ltd. est une entreprise de Singapour spécialisée dans les médicaments génétiques au stade clinique, qui se consacre à la mise au point de traitements susceptibles de changer la vie des personnes qui luttent contre des maladies dévastatrices. Elle développe des oligonucléotides qui ciblent l'acide ribonucléique (ARN) et exploitent la machinerie cellulaire existante pour réduire l'expression d'ARN ou de protéines pathogènes, restaurer la production de protéines fonctionnelles ou moduler l'expression des protéines. Ses principaux programmes de développement clinique sont conçus pour traiter les maladies génétiques du système nerveux central (SNC), notamment la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la démence frontotemporale (DFT), la maladie de Huntington (MH) et les dystrophies musculaires, y compris la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Ses programmes comprennent WVE-004 (silencing), sa molécule C9orf72 pour le traitement de la SLA et de la DFT associées à C9orf72, WVE-003 (silencing), sa molécule mHTT SNP3 pour le traitement de la MH, et WVE-N531 (splicing), sa molécule exon 53 pour le traitement de la DMD.

