Waves Corporation Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2022

Waves Corporation Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 4 662,82 millions de PKR, contre 3 971,71 millions de PKR un an plus tôt. Le revenu s'est élevé à 3 844,37 millions de PKR, contre 3 186,35 millions de PKR un an plus tôt. Le revenu net s'est élevé à 281,06 millions de PKR, contre 214,88 millions de PKR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 1,18 PKR, contre 0,76 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 1,18 PKR, contre 0,76 PKR l'année précédente.

Pour les six mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8 712,98 millions de PKR, contre 7 062,62 millions de PKR l'année précédente. Le revenu s'est élevé à 7 142,22 millions de PKR, contre 5 826,8 millions de PKR l'année précédente. Le revenu net s'est élevé à 364,99 millions de PKR, contre 318,49 millions de PKR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 1,56 PKR, contre 1,13 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 1,56 PKR par rapport à 1,13 PKR l'année précédente.